Berlin. Stationen des königlichen Staatsbesuches sind Berlin, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Für das Paar ist es der dritte Staatsbesuch in Deutschland, nach 1979 und 1993. Königin Silvia stammt aus Heidelberg und ist seit 1976 mit Carl Gustaf verheiratet. Am Mittwoch landete das Paar auf dem Flughafen Berlin-Tegel.

Das schwedische Königspaar Silvia und Carl XVI. Gustaf landet am Mittwoch am Flughafen Berlin-Tegel. Quelle: dpa

Am ersten Tag (11.00 Uhr) werden die Gäste von Bundespräsident Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt im Park von Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt. Später treffen sie auch mit Kanzlerin Angela Merkel zusammen, bevor es am Abend ein feierliches Staatsbankett zu ihren Ehren gibt. Gesprächsthemen gibt es genug, unter anderem die Lage in Europa nach der britschen Brexit-Entscheidung und das Flüchtlingsproblem.

Gauck hatte zusammen mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt 2012 Schweden besucht. Für ihn ist es voraussichtlich der letzte Staatsbesuch als Gastgeber - im März 2017 scheidet er aus dem Amt.

Königspaar reist nach Hamburg

Silvia (72) und Carl Gustaf (70) reisen am Donnerstag nach Hamburg weiter und besichtigen dort die nach langen Verzögerungen fertiggestellte Elbphilharmonie. Unter den Stationen am Freitag wieder Berlin: eine Ausstellung zu nachhaltiger Mode, die Charité-Klinik und ein Flüchtlingsprojekt.

Am Samstag geht es nach Sachsen-Anhalt und Sachsen. In Wittenberg will sich das Königspaar die frisch sanierte Schlosskirche ansehen. Dort soll Martin Luther 1517 seine 95 Thesen angeschlagen haben, die zu einem Auslöser der Reformation wurden.

Das schwedische Königshaus Seit 1973 steht Carl XVI. Gustaf an der Spitze des schwedischen Königshauses. 1976 heiratete das Staatsoberhaupt die Bürgerliche Silvia Sommerlath aus Heidelberg, mit der er auf Schloss Drottningholm bei Stockholm lebt. Das Paar hat drei Kinder: Prinzessin Madeleine (34), Prinz Carl Philip (37) und Kronprinzessin Victoria (39), die aller Voraussicht nach die nächste schwedische Königin wird. Auf Platz zwei und drei der Thronfolge stehen die Kinder von Victoria und ihrem Mann Prinz Daniel: die kleine Estelle (4) und ihr im März geborener Bruder Oscar. Auch Prinzessin Victorias jüngere Schwester Madeleine hat schon zwei Kinder - Leonore und Nicolas. Ihr Bruder Carl Philip ist kürzlich erstmals Vater geworden: Das erste Kind von ihm und seiner Frau Sofia heißt Alexander.

Von RND/dpa