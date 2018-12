Los Angeles

Der frisch gebackenen Mutter und Schauspielerin Diane Kruger (42, „Aus dem Nichts“) geht es nicht anders als anderen Eltern: Ihr fehlt es vor allem an Schlaf. In der US-Talkshow des Magazins „Extra TV“ sprach sie erstmals über ihr Baby, das im vor rund vier Wochen zur Welt kam – und verriet dabei gleich das Geschlecht des Kindes: „Sie ist sehr klein, und ich bin sehr müde“, sagte die 42-Jährige am Sonntag im US-Fernsehen über ihre Tochter. Sie fühle sich aber wie eine Superheldin.

Vater des Babys ist ihr Freund, US-Schauspielkollege Norman Reedus (49, „The Walking Dead“). Die beiden lernten sich bereits 2015 bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film „Sky“ kennen, machten ihre Liebe aber erst im März 2017 öffentlich. Auch über die Schwangerschaft schwieg das Paar. Lediglich als Norman Reedus Anfang November das Bild einer kleinen Meerjungfrau mit einem Herz postete, vermuteten die Fans die frohe Botschaft und gratulierten zur vermeintlichen Geburt seiner Tochter.

Kruger, die gebürtig Diane Heidkrüger heißt und aus der Nähe von Hildesheim stammt, wurde vor etwa einem Monat zum ersten Mal Mutter. Norman Reedus hat bereits einen 19-jährigen Sohn aus der Beziehung mit seiner Ex-Partnerin, dem dänischen Supermodel Helena Christensen (49).

