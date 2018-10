Windsor

Die britische Prinzessin Eugenie (28) heiratet am Freitag ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank (32) – und das Fest weckt Erinnerungen an die Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Genau wie ihr Cousin hat sich Eugenie das berühmte Schloss Windsor für ihre Trauung ausgewählt. Am Vormittag kamen neben Mitgliedern der Königsfamiliezahlreiche auch zahlreiche Stars an der St.-Georges-Kapelle an. Hier gibt es die schönsten Bilder.

Zur Galerie Topmodels, Schauspieler und Stars der Musikszene: Zur Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank kamen zahlreiche Promis.

Von RND