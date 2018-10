Southampton

Bereits 2013 stellte der australische Milliardär Clive Palmer seine Pläne für den Nachbau der „Titanic“ vor. Lange Zeit war es ruhig um das gigantische Projekt. Finanzielle Streitigkeiten hatten die Arbeiten für mehrere Jahre auf Eis gelegt.

Jetzt gibt es Neuigkeiten aus der zuständigen Kreuzfahrt-Reederei Blue Star Line. Wie „USA Today“ berichtet soll die „Titanic II“ 2022 erstmals auf See stechen und zu ihrer zweiwöchigen Jungfernfahrt aufbrechen. Dabei soll es entscheide Parallelen zum Original geben, das am 12. April 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg im Atlantik sank.

Gleiche Anzahl an Passagieren – mehr Rettungsboote

Unter anderem will die Reederei mit 2400 Passagieren und 900 Crewmitgliedern auf Reise gehen. Mit ebenso vielen Gästen und Mitarbeitern stach die RMS Titanic am 2. April in See. Auch die Route soll die gleiche sein: Von Southampton geht es weiter nach New York. Allerdings startet das Kreuzfahrtschiff zuvor in Dubai, wo es derzeit fertiggestellt wird. Auch wird die „Titanic II“ im Gegensatz zum Original mit neuer Sicherheitstechnik und ausreichend Rettungsbooten ausgestattet sein.

