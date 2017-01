Los Angeles. Er ist einer der wichtigsten Filmpreise der Welt – der Golden Globe. Das Event ließen sich natürlich auch die Promis nicht entgehen. Am Sonntagabend schmissen sich Natalie Portman, Nicole Kidman und Co. in Schale und zelebrierten die Verleihung im Hilton Hotel in Beverly Hills. Für eine Überraschung sorgte Brad Pitt: erstmals nach der Trennung von Angelina Jolie zeigte sich der 53-Jährige wieder auf dem roten Teppich.

Am Sonntagabend wurden die Golden Globes zum 74. Mal verliehen. Die Stars feierten bei einer Gala in Los Angeles den begehrten Filmpreis – und sahen dabei umwerfend aus. Wir zeigen die schönsten Outfits. Zur Bildergalerie

Auch zwei deutsche Promi-Damen waren bei der Veranstaltung in Los Angeles dabei. Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Barbara Meyer und ihre Mentorin Heidi Klum. Beide kamen in schwarz-weiß: Meier entschied sich für ein bodenlanges schlichtes Kleid von Eva Poleschinski mit Balmain. Klum setzte auf eine körperbetonte schulterfreie Variante mit raffinierten Cut-outs von J. Mendel.

Natalie Portman und Viola Davis sorgen für Akzente

Für farbliche Akzente sorgte die schwangere Natalie Portman in einer bodenlangen gelben Prada-Robe. Auch Schauspielerin Viola Davis und ihre Kollegin Reese Witherspoon entschieden sich für die sommerliche Farbe. Davis kam in Michael Kors, Witherspoon in Versace. Hingucker in rot waren Zoe Saldana („Avatar“) in Gucci und Lily Collins („Love Rosie“) in Zuhair Murad.

Auch die Herren glänzten bei der Gala mit eleganten Looks. Der als bester Schauspieler ausgezeichnete Ryan Gosling („La La Land“) kam im weißen Dinnerjacket von Gucci mit schwarzer Fliege und in Schuhen von Christian Louboutin. Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio („The Revenant“) entschied sich für eine dunkelblaue Ausführung. Donald Glover („Atlanta“), der am Abend als bester Serien-Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, erschien ganz geschmeidig: In einem samtenen braunen Smoking präsentierte er sich auf dem roten Teppich.

Diese ausgezeichneten Serien sehen Sie bei Sky Zu den prämierten Serien, die bei Sky zu sehen sind, gehören: die mit zwei Preisen bedachte Miniserie „The People v. O.J. Simpson: American Crime Story“. Sie wurde mit dem Golden Globe als beste Miniserie ausgezeichnet. Hauptdarstellerin Sarah Paulson gewann den begehrten Filmpreis in der Kategorie beste Darstellerin. Seit Freitag ist die ausgezeichnete Serie auf Sky Atlantic HD zu sehen. Auf Fox HD ist die als beste Comedyserie ausgezeichnete Serie „Atlanta“ zu sehen. Publikumslieblinge wie „Game of Thrones“ und „Westworld“ gingen bei der Verleihung leer aus.

Von RND/are