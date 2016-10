Paris. Während Ehemann Kanye West in New York ein Konzert gab, flog Ehefrau Kim Kardashian (35) nach Paris zur Modenschau – gemeinsam mit ihren Geschwistern Kourtney und Kendall und den beiden Kindern.

In ihrem Luxushotel in der Rue Tronchet 7, nahe des Place de la Concorde, rechnete sie sicher nicht mit diesem Besuch. Fünf Unbekannte klopften getarnt als Polizisten an ihre Tür. Gegen 2.30 Uhr drangen sie in das Gebäude ein, legten einem Concierge Handschellen an und ließen sich zu Kims Appartement führen.

Täter sperrten ihr Opfer im Badezimmer ein

Als sie im Zimmer waren, bedrohten sie Kim Kardashian mit vorgehaltener Waffe, fesselten sie und sperrten sie im Badezimmer ein. Ihre beiden kleinen Kinder North (3) und Saint (10 Monate) waren zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung, Bodyguard Pascal Duvier bewachte die beiden Schwestern, die im Club „Arc“ unterwegs waren.

Die Beute der Verbrecher: Wertgegenstände, vor allem Juwelen, im Wert von mehreren Millionen Euro, berichtet die Polizeipräfektur von Paris. Bei dem Schmuck soll es sich um eine Juwelen-Kiste im Wert von 6,7 Millionen Dollar und einen Ring für 4,5 Millionen Dollar handeln. Auch zwei ihrer Smartphones nahmen sie mit

Kim Kardashian übersteht Angriff unverletzt

Die 35-Jährige selbst blieb unverletzt, sei aber sehr aufgewühlt. „Sie ist ziemlich durcheinander, aber körperlich unversehrt“, sagt ihre Sprecherin am Morgen danach.

Ihren Ehemann erreichte die Nachricht aus Europa, als er auf der Bühne in New York stand. Kanye West brach das Konzert ab, entschuldigte sich bei seinen Fans und sprach von einem „Notfall in der Familie“. Kim Kardashian hat noch am frühen Morgen Paris in ihrem Privatjet verlassen und ist in die USA zurückgeflogen.

Räuber wirkten gut informiert

Das Vorgehen lässt aus Sicht des Polizeigewerkschafters Luc Poignant vermuten, dass die Täter genau wussten, worauf sie es abgesehen hatten. „Das war sicher kein Zufall“, sagt er dem Sender BFMTV. „In einem solchen Fall muss man wissen, dass die Person sich an diesem Ort aufhält und dass sie wertvolle Schmuckstücke bei sich hat.“

Kardashian war seit einigen Tagen in Frankreich und besuchte die Prêt-à-Porter-Schauen der Pariser Modewoche. Ein Trip, den sie wie üblich vor dem Millionenpublikum ihrer Accounts in den sozialen Netzwerken in Szene setzte - etwa bei Shows von Givenchy und Balenciaga. „Kourtney and Kim take Paris“ (etwa: Kourtney und Kim erobern Paris), schrieb sie zu einem Foto, das sie neben ihrer Schwester zeigt.

Von RND/cab/dpa