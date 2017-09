Diebe mit Schreckschusspistole rauben Katzenbabys

Pirmasens. Eine Frau in Pirmasens hatte Katzenbabys aus dem Wurf ihrer Katze zum Verkauf angeboten. Bald meldete sich eine Interessentin und kam vorbei, um die Tiere zu begutachten. Als der geplante Katzenkauf jedoch scheiterte, holte sich die Interessentin zwei Frauen als Unterstützung und bedrohte die Katzenbesitzerin mit einer Schreckschuss-Pistole in ihrer Wohnung. Die drei Frauen wurde handgreiflich und raubten mehrere Katzenbabys. Das Opfer zog sich eine blutende Kopfwunde zu. Eine der Helferinnen ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Pirmasens zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden – wegen Diebstahls.

Räuber kehren zurück

Zwei der Katzenräuberinnen hatten später in Begleitung eines Mannes noch versucht, auch die Mutter mehrerer mitgenommener Katzenbabys zu stehlen. Sie kehrten aber unverrichteter Dinge wieder um.

Vom Vorwurf der Körperverletzung wurde die Angeklagte freigesprochen. Die anderen Katzenräuber wurden bereits zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Ihr Motiv wurde nicht genannt.

sis/dpa/RND