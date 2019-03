Hannover

Auch 2019 mussten wir bereits von einigen prominenten Persönlichkeiten Abschied nehmen. Doch mit ihrer Kunst, Literatur, Musik und ihrem Schaffen werden sie auch nach dem Tod weiterleben.

So wird etwa das Erbe von Modelegende Karl Lagerfeld auch nach seinem Tod am 19. Februar in Ehren gehalten. Auf der Pariser Fashion Week zeigt das Haus Chanel die letzte Kollektion des großen Meisters und widmet ihm eine mit Spannung erwartete Hommage.

Auch das Werk von Schriftstellerin Rosemunde Pilcher wird nach wie vor präsent sein: Nach ihrem Tod am 6. Februar sendete das ZDF zahlreiche ihrer beliebten Filme. Diese sollen auch weiterhin fester Bestandteil des Sendeprogramms sein.

