Will Smith hat ja durchaus mal ungewöhnliche Ansichten auf die Welt. Bei Trump schließt sich der US-Amerikaner aber eine Vielzahl seiner Kollegen an: „Trump schürt Ängste, und wenn Menschen sich fürchten, bleiben moralische Werte auf der Strecke. Ich habe zu viel Vertrauen in die amerikanische Bevölkerung, als dass sie einen Mann wählen würden, der Frauen öffentlich als fette Schweine bezeichnet.”

Quelle: dpa