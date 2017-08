Diese Tierbabys tapsen derzeit durch die Zoos

Hamburg. Freudige Überraschung im Hamburger Tierpark Hagenbeck: Gleich vier flauschige Tigerbabys haben am Donnerstag zum ersten Mal ihr kleines Freigehege erkundet. Seit ihrer Geburt am 15. Juni waren die gestreiften Welpen mit ihrer Mutter „Maruschka“ in der Wurfhöhle und freuten sich riesig über ihre ersten vorsichtigen Schritte nach draußen.

Die vier Nachwuchs-Tiger gehören zu einer ganzen Reihe von süßen Tierkindern die derzeit durch die Zoos tapern. Viele Zoos sind derzeit mit Nachwuchs gesegnet, der naturgemäß besonders viele Besucher anzieht.

Sommerzeit ist Nachwuchszeit in vielen Zoos. Derzeit gibt es besonders viele süße Tierbabys zu bewundern. Zur Bildergalerie

Die Hamburger Tigerbabys seien bisher alle gesund, inklusive der Mutter. „Die Tigerbabys dürfen jeden Tag raus, das geht jetzt etwa zwei Monate, bis sie sich an das kleine Außengehege gewöhnt haben. Dann können sie rüber in das große Außengehege und auch irgendwann ihren Papa kennenlernen“, sagte Flügger. Der zweijährige Tiger „Yasha“ war vor einem Jahr in den Tierpark gekommen. Von Anfang an habe sich der in Schweden geborene Tiger sehr gut mit der etwas älteren Raubkatze aus Novosibirsk verstanden.

Noch haben die vier kleinen Tiger keine Namen. Über die können die Besucher auf der Website und der Facebook-Seite des Tierparks abstimmen. Bisher trinken die kleinen Raubkatzen nur Milch, nach etwa zwei Monaten dürfen sie auch an Fleisch knabbern.

Die Tigerkinder sollen etwa zwei Jahre in Hamburg bei ihrer Mutter bleiben. Dann kommen sie in einen anderen Zoo, denn die Raubkatzen sind Einzelgänger und keine Rudeltiere. Nach Angaben des Tierparks gibt es weltweit nur noch knapp 500 freilebende Sibirische Tiger.

Von RND/aks