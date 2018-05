Aichach

Am Bahnhof im schwäbischen Aichach ist am Montagabend ein Personenzug mit einem stehenden Güterzug kollidiert. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben – der Fahrdiensteiter wurde festgenommen.

In den vergangenen Jahren kam es im Schienenverkehr in Deutschland immer wieder zu schweren Zugunfällen. Eine Übersicht:

Zur Galerie Immer wieder kommt es im deutschen Schienenverkehr zu tragischen Unfällen. Das sind die verheerendsten Zugunglücke der vergangenen Jahre.

Bisher ist noch unklar, wie es zu dem tragischen Unglück im unweit von Augsburg entfernten Aichach kommen konnte.

Häufig ist menschliches Versagen die Ursache

Ein Blick zurück zeigt jedoch: In der Vergangenheit trug immer wieder menschliches Versagen einen Teil dazu bei, dass es zu verheerenden Zugunfällen kommen konnte. So auch beim Zusammenstoß von zwei Personenzügen in Bad Aibling im Februar 2016.

Damals verloren zwölf Menschen ihr Leben, weil ein Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn ein Signal falsch gestellt hatte. Der Mitarbeiter wurde zu dreieinhalb Jahren haft verurteilt.

Von Lennart Hecht/RND