Augsburg. Zeugen beobachteten am Samstagabend, wie das Toilettenhäuschen von Jugendlichen in den Lechkanal in Augsburg geworfen wurde. Wahrscheinlich dachten sich die jungen Männer nichts dabei. Allerdings verstopfte die mobile Toilettenkabine den Kanal.

Das Wasser staute sich und drohte, Teile der Altstadt zu überschwemmen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte mussten das Häuschen deshalb mit einem Ladekran aus dem Kanal bergen. gelang ihnen noch rechtzeitig. Der Dumme-Jungen-Streich hatte offenbar keine größeren Folgen.

Die Polizei fahndet nun nach den Klo-Werfern. Die jungen Männer waren geflohen, nachdem sie die blaue Kabine in den Kanal befördert hatten. Die Höhe des entstandenen Schadens blieb laut Feuerwehr zunächst unklar.

Von dpa/RND