La Romana

Beim Absturz eines Hubschraubers in der Dominikanischen Republik sind alle fünf Insassen ums Leben gekommen. Der Pilot habe seine vier Passagiere bei einem Hotel in Rio San Juan an der Nordküste abgeholt und eigentlich nach La Romana im Südosten bringen wollen, sagte der Leiter der Untersuchungskommission für Flugunglücke am Freitag. Der Hubschrauber sei aber auf dem Weg am Donnerstagabend vom Radar verschwunden und anschließend abgestürzt.

Aus welchem Land die vier Insassen stammten, war zunächst ebenso unklar wie der Grund für den Absturz. Eine Untersuchung wurde aufgenommen.

Von RND/AP