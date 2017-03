Bielefeld. Kunden wollten es nicht glauben. Auf Twitter fragten sie lieber noch einmal nach. Das stimme doch nicht, oder? Dass Dr.Oetker eine Schokoladen-Pizza auf den Markt bringe. „Ich glaube, wir können es nicht mehr verheimlichen“, antwortete daraufhin das Unternehmen. „Ja, es wird die Pizza geben.“ Und auch auf Anfrage mehrerer Medien wie dem „Hamburger Abendblatt“ versicherte das Unternehmen: „Es ist kein Scherz.“ Ab April werde die „Dolce al Cioccolato“ in den Tiefkühlfächern der Supermärkte liegen. Zwischen allen anderen Sorten des Lebensmittelherstellers und denen seiner Konkurrenten. Und das sind einige.

Allein Dr. Oetker bietet in seiner „Ristorante“-Serie 24 verschiedene Sorten an – von der Pizza mit Salami, Paprika und Arrabiata-Soße bis zur Pizza mit Ananas und Kochschinken. Nummer 25 soll die erste süße Sorte sein, kündigte das Unternehmen am Dienstag an. „Ein Schocoholic-Traum wird wahr“, schreibt das Unternehmen auf Twitter. Dr. Oetker bewirbt sie aber nicht als Hauptspeise, sondern als Nachtisch. Sie könnte also auch zwischen tiefgekühlten Torten liegen.

Acht bis zehn Minuten bei 200 Grad

Aufbewahrt und zubereitet werde sie wie jede anderen Pizza auch: Man sollte sie bei minus 18 Grad Celsius lagern und dann acht bis zehn Minuten bei 200 Grad Celsius im Backofen aufbacken. Danach soll sie nicht etwa zu einem Klumpen geschmolzen, sondern kross und gar sein. „Es schmeckt wie intensiveres Nutella“, schwärmt ein Tester von JunkFoodGuru in einem Youtube-Video.

Der Geschmack lässt sich mit dem hohen Schokoladenanteil erklären, den die „Dolce al Cioccolato“ haben wird – die Zutatenliste ist bereits im Onlineshop „Lieferello“ abrufbar: Demnach wird die Pizza aus 27 Prozent Schokosoße, 9,6 Prozent Milchschokolade, 6,4 Prozent Schokolade und 6,4 Prozent weißer Schokolade bestehen. Man sollte sich also nicht wundern, dass in 100 Gramm Schokoladenpizza knapp 320 Kilokalorien stecken werden.

Zugegeben: Welche Pizza ist schon arm an Kalorien? Aber die Schokoladen-Pizza wird Sorten wie Hawaii (209 Kilokalorien auf 100 Gramm) und Quattro Formaggi (265 Kilokalorien auf 100 Gramm) sogar noch einmal deutlich übertreffen. Wenn es sie denn wirklich geben wird. Am 1. April soll der Marktstart sein, kündigte Dr.Oetker an. Spätestens dann wird sich herausstellen, ob es ein April-Scherz ist – oder doch ein süßer, wenn auch mächtiger Dessert.

Von RND/wer