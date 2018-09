Hamburg

Nach dem Verschwinden von TV-Star Daniel Küblböck hat seine Schauspielschule ETI in Berlin mehrere Aufführung des Abschlussstücks, für das auch der 33-Jährige geprobt hatte, abgesagt. Das Drama „Niemandsland / Terra de Ningúem“ soll dabei Parallelen zur Tragödie um den ehemaligen DSDS-Star aufweisen, berichtet „Bild.de“.

„Aufgrund der tragischen Ereignisse um Daniel Kaiser-Küblböck haben das Ensemble und die Schulleitung des ETI beschlossen, die Vorstellungen von „Niemandsland“ vom 13. – 16.09. abzusagen“, teilte die Berliner Schauspielschule am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Küblböck war am Sonntag auf einem Aida-Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen. Die Suche nach ihm wurde inzwischen eingestellt.

Küblböck sollte den Transsexuellen Aurora spielen

In dem Abschlussstück wurden laut „Bild.de“ Szenen aus „Unschuld“ und „Das Leben auf der Praça Roosevelt“ verarbeitet. Im Stück „Unschuld“ geht es unter anderem um eine Frau namens Rosa, die ins Wasser geht, um dort den Tod zu finden – unter dem Namen Rosa_Luxem hatte Küblböck erst Anfang September einen Instagram-Account eröffnet.

„Das Leben auf der Praça Roosevelt“ handelt von gesellschaftlichen Außenseitern, um Träume, aber auch den Kampf ums Überleben. Küblböck sollte ursprünglich die Rolle des Transsexuellen Aurora übernehmen. Bei der Premiere vor einigen Wochen war der TV-Star aber nicht dabei – offenbar aus privaten Gründen.

Mobbing-Vorwürfe gegen Schauspielschule

Kurz darauf war auf der Facebook-Seite des Daniel-Küblböck-Fanclubs ein mutmaßliches Schreiben des Künstlers aufgetaucht, in dem er Mobbing-Vorwürfe gegen seine Schule erhebt. „Dieses monatelange Mobbing an meiner Schule (und) in meiner Klasse hat mich doch zutiefst in meiner Seele erschüttert“, heißt es in dem am 3. August veröffentlichten Brief. Das Europäische Theaterinstitut wies die Mobbing-Anschuldigungen am Montag entschieden zurück.

Doch wie sehr hatte sich Küblböck mit der Rolle des Transvestiten identifiziert? Auf dem neuen Instagram veröffentlichte der TV-Star zuletzt zahlreiche Selfies, die ihn geschminkt, mit Schmuck und in Frauenkleidern zeigen. Einige dieser Bilder sind offenbar auch in einer „Aida“-Kabine entstanden. Sie wurden wenige Tage vor seinem Verschwinden gepostet – stets mit „#transexuelle #transformation“ beschrieben.

Von RND