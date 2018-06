Ludwigshafen

Bei einem Badeunfall in der Pfalz sind drei Erntehelfer ums Leben gekommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag mit. Die drei Männer aus Polen hätten am Sonntagabend beim Schwimmen im Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim Probleme bekommen und seien untergegangen. „Alle drei hatten Alkohol konsumiert“, hieß es in der Mitteilung. Helfer von Polizei, DLRG, Feuerwehr und Rettungsdienst bargen die Drei aus dem Badesee.

Ermittler gehen nicht von Fremdverschulden aus

Zunächst wurden die 22, 27 und 34 Jahre alten Männern in bereits kritischem Zustand per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Dort seien sie dann im Laufe der Nacht gestorben, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Ermittler gehen nicht von einem Fremdverschulden aus. Alle Drei hatten laut Leitendem Oberstaatsanwalt Hubert Ströber Alkohol getrunken. Ob der Alkoholkonsum schuld am Tod der drei Männer ist, soll nun eine Obduktion ergeben, deren Ergebnis in den nächsten Tagen erwartet wird.

Insgesamt hatten den Angaben zufolge fünf Erntehelfer am Sonntagabend im Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gebadet. Als drei Schwimmer nicht mehr auftauchen, sollen die beiden anderen noch versucht haben, sie zu retten. Dies scheiterte jedoch, wie Ströber am Montag. Daraufhin sprachen die beiden Männer Deutsch sprechende Passanten an, die etwa um 20.30 Uhr die Polizei alarmierten.

74-Jähriger starb im selben See

Im selben See kam Ende Mai ein 74-Jähriger ums Leben. Er verschwand unter der Wasseroberfläche und konnte von den Rettungskräften nur noch tot aus dem See gezogen werden.

Im Jahr 2017 waren nach Angaben der DLRG bundesweit 404 Menschen ertrunken. „Binnengewässer sind nach wie vor die Gefahrenquelle Nummer eins“, sagt DLRG-Präsident Achim Haag. 329 Menschen verloren ihr Leben in Flüssen, Bächen, Seen und Kanälen. Nach Angaben der Gesellschaft waren drei von vier Opfern männlich.

Von RND/dpa