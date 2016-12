Drei Frauen bei Messerattacke in Hessen verletzt

Babenhausen. Nachdem drei Frauen am Sonntag von einem Mann im südhessischen Babenhausen niedergestochen und verletzt worden sind, ist der Tatverdächtige gefasst. Die Polizei konnte im Rahmen einer großangelegten Fahndung den mutmaßlichen Täter, einen 54-Jähigen, festnehmen.

54-Jähriger festgenommen

Wie die Beamten mitteilten, wurde eine der Frauen am Nachmittag in der Darmstädter Straße am Bahnhof gefunden. Zudem entdeckten Sanitäter in der nicht weit entfernten Reitbahnstraße zwei verletzte Frauen. Zwei der drei Frauen sind nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt.

Den Ermittlern zufolge soll der Mann die drei Frauen in einem Haus angegriffen haben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Es könnte sich dennoch um einen Familienstreit gehandelt haben, teilen die Beamten mit. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Von RND/dpa