New Smyrna Beach. Der Strand von New Smyrna Beach ist ein beliebter Hotspot für Surfer – aber auch einer der gefährlichsten. Insgesamt 210 Hai-Angriffe auf Menschen wurden dort bisher gezählt. Gleich drei kamen am Sonntag dazu. Wie durch ein Wunder gab es keine Toten, zwei Attackierte mussten im Krankenhaus behandelt werden.

29-Jähriger in beide Hänge gebissen

Der erste Angriff ereignete sich gegen 10.45 Uhr: Ein Hai biss einem 43-jähriger Mann ins Bein. Bereits eine viertel Stunde später folgte die nächste Attacke: Ein 36-Jähriger aus Miami wurde von einem Raubfisch in beide Hände gebissen. Der 29-jährige Brandon Jurekovic sah den Surfer schreiend aus dem Wasser rennen. „Er hielt seine Hand fest, die vor lauter Blut ganz rot war“, sagt er. „Der Mann schrie aus immer wieder um Hilfe.“

Dem Verletzten Chucky Luciano geht es mittlerweile wieder besser. „Die Operation ist gut verlaufen, und ich warte darauf, dass ich aus dem Krankenhaus entlassen werde“, postete er bei Facebook. Er sei dankbar, dass er die Attacke überlebt hat.

Attacken halten Surfer nicht ab

Gegen 13 Uhr dann der dritte Angriff: Ein Hai biss einem 16-Jährigen in den Innenschenkel und verletzte ihn leicht. Dass drei Menschen an einem Tag attackiert werden, sei zwar nicht typisch, aber bereits vorgekommen, sagte Tammy Marris von der zuständigen Ozean-Rettung.

Trotz der Haiangriffe haben sich am Sonntagnachmittag zahlreiche Surfer nicht vom Wellenreiten abhalten lassen. „Es wäre ziemlich dumm zu sagen, dass man keine Angst hat“, berichtet Jurekovic. „Aber ich schätze, dass Surfen das Risiko wert ist.“ Eine weitere Surferin ergänzte: „Ich versuche nicht darüber nachzudenken und immer auf dem Board zu bleiben.“

