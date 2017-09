Dritter Psychiatrie-Ausbrecher festgenommen

Zwiefalten. Polizisten nahmen den 32 Jahre alten türkischen Staatsbürger am Freitagabend auf einer Autobahnraststätte in Rheinland-Pfalz fest. Er sei mit einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Reutlingen am Samstag mit. Bereits am Dienstagabend waren die beiden anderen Ausbrecher, ein 30-jähriger Grieche und ein 38-jähriger Italiener, nach einer Verfolgungsjagd in Esslingen festgenommen worden.

Die drei Männer sind wegen Diebstahls und verschiedener Raubdelikte verurteilt und wurden wegen ihrer Drogen- und Alkoholabhängigkeit in Zwiefalten behandelt. Sie waren vor gut einer Woche aus ihrem gemeinsamen Zimmer in der geschlossenen Abteilung ausgebrochen.

Sie hatten die etwa 40 Zentimeter dicke Ziegelstein-Außenmauer des Zimmers von innen ausgehöhlt und dann mit einem Rammbock durchstoßen, den sie aus Bettkastenholz gebaut hatten. Durch das Wandloch seilten sie sich mit verknoteten Bettlaken aus dem zweiten Stock ab.

Von dpa/RND