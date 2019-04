Stuttgart

Polizisten haben am Mittwochabend in Stuttgart insgesamt zehn mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die neun Männer im Alter von 22 bis 27 Jahren und eine Frau im Alter von 26 Jahren stehen im Verdacht, in den letzten Monaten die Drogenszene in Stuttgart mit Marihuana versorgt zu haben.

Umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur eines 26-jährigen Italieners. Dieser soll gemeinsam mit den anderen Verdächtigen mehrere Kilo Marihuana beschafft und weiterverkauft haben. Die Verdächtigen erwarteten am Mittwochabend eine Lieferung aus dem Rhein-Main-Gebiet, die in ein Geschäft nach Stuttgart-Feuerbach geliefert werden sollte.

Der 23-jährige Fahrer eines Mitsubishis, der die Drogen transportierte, musste mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg nach einem Defekt gezwungenermaßen anhalten. Das defekte Fahrzeug wurde mit einem Abschleppunternehmen zu dem Geschäft nach Feuerbach transportiert. Hier warteten bereits die alarmierten Polizisten.

+++ 👮‍♀ Fünf Personen in Haft – Kripo beschlagnahmt 30 Kilo Marihuana, ein Kilo Kokain, … 👮‍♂ +++ 30 Kilo Marihuana ✅ ... Gepostet von Polizei Stuttgart am Mittwoch, 17. April 2019

Auch ein Kilo Kokain und 100.000 Euro beschlagnahmt

Bei der Ankunft des Fahrzeuges und im Geschäft nahmen die Beamten schließlich die insgesamt zehn Verdächtigen fest. Bei der Untersuchung des defekten Fahrzeuges entdeckten die Ermittler auf der Ladefläche ein Versteck, in dem sich insgesamt 30 Kilogramm Marihuana befanden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 26-Jährigenin Stuttgart-Zuffenhausen fanden die Kriminalbeamten ein Kilo Kokain und mehrere Tausend Euro Bargeld. In dem Geschäft entdeckten die ermittelnden Beamten etwa 100.000 Euro Bargeld, das vermutlich für den Erwerb der 30 Kilogramm Marihuana vorgesehen war.

Fünf der zehn Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die anderen fünf Tatverdächtigen, zwei 23-jährige Deutsche, zwei 26-jährige Italiener und ein 27-jähriger Kosovare wurden am Donnerstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

Von RND