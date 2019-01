Frankfurter/Oder

Bei einem Schlag gegen den Drogenhandel haben Beamte von Polizei und Zoll in Brandenburg 60 Kilo Heroin beschlagnahmt. Das Rauschgift mit einem Verkaufswert von sieben Millionen Euro sei am vergangenen Dienstag in einem aus Polen eingereisten Auto bei einer Kontrolle auf der A11 in Richtung Berlin entdeckt worden, wie Sprecher des Hauptzollamtes Frankfurter/Oder und der Bundespolizei am Freitag mitteilten. Der 63 Jahre alte Fahrer sei festgenommen worden. Nach dessen Angaben sei er auf dem Weg in die Niederlande gewesen.

Zoll spricht von außergewöhnlichem Fund

Der Drogenfund sei in diesem Ausmaß für die Region außergewöhnlich, sagte Sven Brenner, Leiter des Hauptzollamtes Frankfurt/Oder. Im vergangenen Jahr seien in seinem Bereich 8,3 Kilo Rauschgift beschlagnahmt worden, 2017 seien es zwölf Kilo gewesen.

Der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Polizei und Zoll waren bei der Routinekontrolle auf der Raststätte Buckowsee Unregelmäßigkeiten im Inneren des Fahrzeugs aufgefallen. Die Beamten hätten daraufhin Verdacht geschöpft und das Auto genauer unter die Lupe genommen. Dabei entdeckten sie unter dem Sitz das in dutzenden Päckchen verstaute Heroin.

Von RND/dpa