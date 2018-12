Stuttgart

Zum Geburtstag eines Freundes brachte ein Gast am Samstag in Stuttgart einen Drogenkuchen mit - die Folgen waren fatal: Am Ende mussten nach Auskunft der Polizei vom Sonntag acht Menschen ins Krankenhaus gebracht werden, sieben hatten zeitweise das Bewusstsein verloren. Insgesamt waren bei der Party neun Personen im Alter von 30 Jahren bis 37 Jahren.

Einem der Gäste gelang es jedoch noch, rechtzeitig Hilfe anzufordern. Reste des Kuchens wurden von einem Rauschgiftspürhund in der Küche aufgestöbert. Um welche Droge es sich handelte, war zunächst unklar. Das Rauschgiftdezernat hat jetzt die Ermittlungen an sich gezogen.

Von RND/dpa