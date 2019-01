London

Der Londoner Flughafen Heathrow hat wegen einer Drohnensichtung alle Abflüge gestoppt. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Airport am Dienstagabend mit. Flughafenvertreter erklärten, sie arbeiteten eng mit der Polizei zusammen, um die Lage zu klären.

Bereits im Dezember hatte es in Großbritannien Drohnensichtungen an Flughäfen gegeben. Damals war der Londoner Flughafen Gatwick betroffen. An drei aufeinander folgenden Tagen war der Flugverkehr aus Sicherheitsgründen wiederholt über Stunden unterbrochen worden. Das dadurch ausgelöste Chaos brachte kurz vor den Feiertagen die Reisepläne Zehntausender Passagiere durcheinander.

