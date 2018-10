Washington

Nicht nur seinen Auftritt im Weißen Haus insgesamt fanden viele bizarr – durch eine Panne muss sich US-Rapper Kanye West nun auch noch im Internet verspotten lassen. Der Musiker verriet der Weltöffentlichkeit – vermutlich ungewollt – sein Handypasswort. Im Gespräch mit Trump zückt der Musiker sein iPhone X, um ihm ein Foto zu zeigen. Umringt von Kamerateams und Fotografen im Oval Office tippt er seinen Code ein: sechs Mal die Null. Videos davon sind längst in den sozialen Medien – mit dem Hinweis: „Kanye West braucht jetzt wohl ein besseres Passwort!“

Der exzentrische Rapper und Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian war am Mittwoch zu Besuch beim US-Präsidenten im Weißen Haus. Seit er sich vor kurzem in der Sendung „Saturday Night Live“ als Trump-Fan geoutet hat, sind ihm die Sympathien des US-Präsidenten sicher. Ganz in schwarz gekleidet, trug der Rapper die rote Fan-Kappe mit der Aufschrift „Make America Great Again“ – damit fühle er sich wie Superman.

Ob Kanye West seinen Pin inzwischen geändert hat, und wieso er nicht die Variante der Gesichtserkennung zum Entsperren seines Smarthpones nutzt, ist unklar. Hier lesen Sie, wie ein sicheres Passwort aussehen sollte.

Von RND