Dutzende Verletzte bei Einsturz in Börse

Jakarta. Beim Einsturz eines Zwischengeschosses in der Börse von Jakarta sind am Montag fast 80 Menschen verletzt worden. Das Gebäude in der indonesischen Hauptstadt wurde evakuiert, Verletzte wurden in fünf Krankenhäuser gebracht, wie Polizeisprecher Setyo Wasisto erklärte. Sprecher der Krankenhäuser teilten mit, es würden 77 Personen behandelt. Bilder einer Sicherheitskamera zeigten, wie Menschen in die Tiefe stürzten, als die Galerie unter ihnen zusammenbrach.

Der Börsenhandel wurde trotz des Vorfalls am Nachmittag fortgesetzt. Der Generaldirektor der Börse, Tito Sulistio, teilte mit, es habe keine Toten gegeben, die schwersten Verletzungen seien Knochenbrüche. Das habe er selbst gesehen, als er bei der Evakuierung geholfen habe. Die Börse werde die Krankenhauskosten der Verletzten übernehmen, fügte er hinzu.

Polizei schließt Anschlag aus

Bei den meisten Verletzten handelte es sich um Studenten. Eine größere Gruppe aus Palembang hatte das Gebäude gerade betreten, als das Zwischengeschoss einstürzte. Eine Studentin namens Ade sagte dem Fernsehsender Metro TV, sie habe vorher eine Erschütterung gespürt. „Der Gebäudeteil stürzte plötzlich ein, Chaos brach aus“, sagte sie. Einige ihrer Kommilitonen seien von Trümmerteilen am Kopf verletzt worden, andere hätten Knochenbrüche erlitten.

Auf Filmaufnahmen von Metro TV war die mit Trümmern übersäte Eingangshalle der Börse zu sehen und wie Menschen geholfen wurde, das Gebäude zu verlassen. Polizeisprecher Wasisto schloss Terrorismus als mögliche Ursache des Einsturzes aus. „Es gibt kein Bombenelement in diesem Zwischenfall“, sagte er.

Von RND/dpa