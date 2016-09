Grenoble. Infolge eines technischen Defekts müssen 33 Menschen die Nacht zu Freitag in einer Seilbahn hoch über den Gletschern des Mont-Blanc-Massivs verbringen. Die Behörden unterbrachen den Rettungseinsatz in den französischen Alpen am Donnerstagabend, nachdem 77 Fahrgäste aus ihrer prekären Lage befreit werden konnten; die meisten von ihnen wurden mit dem Hubschrauber aus den Kabinen der blockierten Seilbahn gerettet. An manchen Stellen schwebt die Seilbahn 400 Meter über dem Abgrund.

Die Arbeiten zur Rettung der übrigen Gäste sollten am Freitagmorgen gegen 06.30 Uhr wieder aufgenommen werden, wenn das Wetter es zulasse, sagte der Präfekt des Départements Haute-Savoie, Georges François Leclerc, am Abend auf einer Pressekonferenz. „Wir haben alles getan, was uns möglich ist“, sagte Leclerc.

Kabel haben sich verheddert

Ihre Gondeln seien am Nachmittag angehalten worden, nachdem sich zwei Kabel der Seilbahn über den Gletschern des Mont-Blanc-Massivs verheddert hatten, erklärte der Präfekt des Départements Haute-Savoie, Georges-François Leclerc.

„Wir hoffen, am Freitag im Laufe des Vormittags jeden retten zu können.“ Die sehr aufwändige Bergungsaktion per Hubschrauber habe aus Sicherheitsgründen in den Nachtstunden unterbrochen werden müssen.

Den Eingeschlossenen wurden Decken, Wasser und Energienahrung zur Verfügung gestellt. In einer der festsitzenden Kabinen war nach Behördenangaben ein zehnjähriges Kind; ein Gendarm stieg in die Kapsel, um dort mit der Familie die Nachtstunden zu verbringen.

Ursache weiter unklar

Die Seilbahn verbindet im Mont-Blanc-Massiv die Aiguille du Midi mit der Pointe Helbronner. Drei Hubschrauber aus Frankreich, Italien und der Schweiz sollten entsandt werden, um die Insassen zu retten. „Es wird etwas dauern, aber das Wetter ist gut“, sagte der Geschäftsführer der Seilbahn, Mathieu Dechavanne.

Es bestehe Kontakt zu den Kunden, die über Handy erreichbar seien und Wasser dabei hätten. Nach mehreren Stunden Wartezeit würden sie aber allmählich ungeduldig. Die Ursache der Panne war nach Angaben der Betreiber zunächst unklar. Jede der Gondeln bietet Platz für vier Personen.

Von RND/afp