Emmerich

Etwa 52 Lego-Kartons haben bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Emmerich ( Nordrhein-Westfalen) das Interesse der Polizeibeamten geweckt. Statt Bauklötzen finden sie etwa 83 Kilogramm Drogen in den Verpackungen. Laut Polizei hat das Rauschgift einen Schwarzmarktwert von 800.000 Euro.

Die beiden Insassinnen des Autos wurden festgenommen, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Die Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren waren bereits am 10. April aufgeflogen. Über die 52 Kartons verteilt, wollten sie rund 51 Kilo Ecstasy und etwa 32 Kilo Amphetamine transportieren. Die Drogen wurden an das Zollfahndungsamt übergeben. Gegen die beiden Niederländerinnen wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von RND/dpa