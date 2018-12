Los Angeles

Neuer Nachwuchs im Hause Eddie Murphy: Der US-Schauspielstar (57) und seine Verlobte Paige Butcher sind Eltern eines Jungen geworden. Max Charles sei schon am Freitag zur Welt gekommen, wohlauf und wiege rund 3000 Gramm, teilte das Paar über Murphys Management am Montag mit. Auch der Mutter gehe es gut. Der zweite Vorname des Babys soll an Murphys Bruder Charlie erinnern, der im vergangenen Jahr an Leukämie starb. Dieser war ebenfalls Comedian gewesen.

Eddie Murphy und Paige Butcher sind seit sechs Jahren ein Paar

Für Murphy ist es das zehnte Kind, für die 39-jährige Butcher das zweite. Mit dem australischen Model ist der Star der Komödie „Der verrückte Professor“ und der Action-Comedy-Reihe „ Beverly Hills Cop“ seit 2012 liiert. Butcher ist auch als Schauspielerin aktiv.

Das Paar hat bereits eine zweijährige Tochter namens Izzy. Murphys ältester Sohn Eric ist 29 Jahre alt.

