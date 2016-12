Kairo. An Opfern des EgyptAir-Absturzes wurden Sprengstoffspuren gefunden, teilte das Luftfahrtministerium in Kairo am Donnerstag mit.

Die Ermittler haben daher den Fall nun an die Staatsanwaltschaft übergeben, erklärte das Ministerium weiter mit.

Anschlag bislang ausgeschlossen

Im Juli ergab die Analyse der Flugdatenschreiber, dass die Maschine nach einem Brand in der Luft zerbrochen war. Damals war allerdings noch unklar, was den Brand ausgelöst hatte.

Bei dem Absturz von EgyptAir-Flug 804 auf dem Weg von Paris nach Kairo waren am 19. Mai alle 66 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Ein Anschlag war damals rasch ausgeschlossen worden.

Von RND/afp