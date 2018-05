Hannover

13 Jahre lang hielt die Beziehung von Lilly (41) und Boris Becker (50). Jetzt haben sie sich getrennt. Das bestätigte das Paar gegenüber der „Bild“.

2005 lernte sich das Paar in Miami kennen und lieben. Was folgte war ein Auf und Ab der Gefühle; sie trennten sich, kamen wieder zusammen und durchlebten in den gemeinsamen 13 Jahren nicht nur schöne gemeinsame Tage.

Wohlergehen von Sohn Amadeus „am Wichtigsten“

Über neun Jahre war das Paar verheiratet. Die Entscheidung sich zu trennen sei ihnen „nicht leichtgefallen“, heißt es in einer Erklärung des Becker-Anwalts. Weiter: „Am wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus.“

Amadeus ist das jüngste von vier Kindern von Boris Becker. Mit seiner ersten Frau Barbara Becker (51) hat die Tennis-Legende die Söhne Noah (24) und Elias (18). Mit Angela Ermakova hat er seine einzige Tochter Anna (18).

Anna Ermakowa, Tochter von Boris Becker Quelle: dpa

Noah Becker, der Sohn der Tennislegende Boris Becker Quelle: dpa

Von RND