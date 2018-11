Berlin

Wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 36.000 Fällen hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen ehemaligen Wachmann (95) des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich erhoben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Sein Name befinde sich auf einer Kompanieliste der 16. Kompanie des SS-Totenkopfsturmbanns Mauthausen vom 26. Juli 1944, heißt es weiter.

„In der Angelegenheit ruht alles, da kann ich Ihnen nichts sagen“, sagte der 95-Jährige der „Bild“-Zeitung. Das Konzentrationslager Mauthausen war das größte deutsche Konzentrationslager der Nationalsozialisten auf dem Gebiet Österreichs. Dort kamen mindestens 90.000 Menschen ums Leben.

Von RND