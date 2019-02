Magdeburg

Ein Autofahrer, der beim Versuch seinen Flug noch zu erwischen mit Tempo 214 über die B81 in Richtung Magdeburg rauschte, ist von Beamten der Autobahnpolizei gestoppt worden. Zunächst fuhr der 49-Jährige am Dienstagvormittag 161 Kilometer pro Stunde, obwohl dort nur 100 erlaubt sind, wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilte.

Das Ehepaar aus dem Harz wollte einen gebuchten Flug in Berlin erreichen, hieß es. Der Fahrer ignorierte das Anhaltezeichen des zivilen Streifenteams, das mit einem Videowagen unterwegs war, und versuchte mit Tempo 214 zu entkommen.

Laut Polizei hat der Mann eine Geldbuße von 1200 Euro, drei Monate Fahrverbot und Punkte in Flensburg zu erwarten. Offen blieb, ob das Paar noch rechtzeitig am Flughafen ankam.

Von RND/dpa