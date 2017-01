München. Wie die Stadt München am Montag auf ihrer Homepage berichtete, hat das kleine Nagetier jetzt eine Freundin namens Eika. Bald sollen die beiden Tierchen wieder in die Freiheit entlassen werden.

Olivio war im Dezember in einem Gullydeckel im Münchner Stadtteil Giesing gefunden worden. Er war in einem der Löcher steckengeblieben, weil er zu breite Hüften hatte. In einer stundenlangen Rettungsaktion konnte er mit Hilfe von Olivenöl – daher sein Name – befreit werden und wäre beinahe an Unterkühlung und Entkräftung gestorben.

Ende gut, alles gut: Ausgelassen tollen Olivio und Eika in ihrem derzeitigen Zuhause herum. Quelle: Eichhörnchen Schutz e.V.

Der Verein „Eichhörnchen Schutz“ päppelte ihn jedoch wieder auf – genau wie Eika, die laut Stadt-Homepage ebenfalls einiges mitgemacht hat. Sie kam mit einem Schädel-Hirn-Trauma in die Behandlungsstation, doch auch ihr geht es wieder gut.

Von RND/dpa