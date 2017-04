Hannover. Bunte Ostereier in leuchtenden Farben – die dürfen bei den meisten Deutschen am Sonntag auf dem Frühstückstisch nicht fehlen. In diesem Jahr haben wir uns für eine ganz besondere Variante entschieden: Das Färben mit ausschließlich natürlichen Zutaten. Wie Sie aus roter Beete, Holundersaft, Heidelbeeren und anderen ökologischen Rohstoffen Färbesud herstellen, zeigen wir Ihnen in unserem Video-Tutorial.

Auch für uns war das Ostereierfärben mit Naturfarben eine Premiere – und zunächst waren wir ein bisschen skeptisch. Doch das Ergebnis hat uns überzeugt: Aus fast allen Lebensmitteln ließen sich ohne großen Aufwand leuchtende Farben herstellen. Das Färben selbst dauert zwar ein bisschen länger als bei konventionellen Farben – doch dafür konnten wir direkten Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Pottasche sorgte für intensive Farbveränderungen: so wurde aus dem bläulichen Heidelbeersaft ein sanftes Grün und aus dem rötlichen Farbton des Holundersaftes entstand ein dunkles Blau. Auch die Zugabe von Essigessenz erweiterte die Farbpalette: aus dem leuchtenden Rot der roten Beete konnten wir ein leuchtendes Pink herstellen.

Bunte Ostereier – ganz ohne chemische Färbemittel. Quelle: RND/Krus

Enttäuschend war allein das Färben mit Blattspinat und Petersilie. Gewünscht hatten wir uns ein sattes Grün. Doch selbst nach einer Stunde hatte das Ei seine Farbe nicht verändert.

Von RND/are