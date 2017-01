Wien. Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Wien ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwölf weitere wurden verletzt, einige schwer, wie die Polizei berichtete. Sie geht von einer Gasexplosion aus, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. In dem Wohnhaus brach Feuer aus, das Gebäude stürzte teilweise ein. Dicke Rauchschwaden zogen über das Viertel.

Nachbargebäude wurden geräumt

Feuerwehr und Polizei waren mit Dutzenden Fahrzeugen im Einsatz. Die Nachbargebäude seien vorsichtshalber geräumt worden. „Einsatzkräfte begehen jetzt die betroffene Wohnung, um festzustellen, ob noch Einsturzgefahr besteht“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Zur Explosion kam es nach Angaben der Polizei, als ein Gerichtsvollzieher die Tür zu einer Wohnung öffnete. „Dabei kam es zur Explosion eines Gas-Luft-Gemischs“, sagte der Polizeisprecher. „Nach derzeitigem Stand - und das ist wirklich absolut vorläufig - dürfte es sich um einen Unfall handeln.“

Von RND/dpa