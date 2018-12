Nürnberg

Die Polizei fahndet weiter nach dem Angreifer, der in Nürnberg drei Frauen niedergestochen und schwer verletzt hat. Sie wurden in Kliniken notoperiert, sind inzwischen außer Lebensgefahr. Der Täter ist weiter auf der Flucht. Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft informierten am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz am Freitag.

– Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus, weil der Täter die drei Frauen heimtückisch angegriffen habe.

– Eine 40-köpfige Sonderkommission wurde eingerichtet.

– Die Polizei hat einige Personen im Fokus, Details nannten die Ermittler nicht.

– Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es weiter nicht.

– Die Polizei warnte die Bevölkerung vor dem flüchtigen Mann. Er könne mit einem Messer bewaffnet sein.

Der Angreifer hat die Fußgängerinnen zwischen 19 und 23 Uhr angegriffen – er soll sofort zugestochen und zuvor nicht mit seinen Opfern gesprochen haben. Es habe kein Vorgeschehen wie einen Streit oder eine Kommunikation gegeben, sagte Thilo Bachmann von der Polizei Mittelfranken in einer Pressekonferenz. Daher sei auch kein Motiv bekannt.

Die Geschädigten konnten zum Teil wegen ihrer Verletzungen noch nicht abschließend vernommen werden. Auch die Tatwaffe ist zunächst unbekannt. Man habe einige Personen im Fokus, sagte der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger, ohne Details zu nennen. Es habe auf den Hinweis einer Anwohnerin hin eine Wohnungsdurchsuchung gegeben, die jedoch zu keinem Ergebnis führte.

Trotz unterschiedlicher Beschreibungen geht die Polizei von nur einem Täter aus. Es soll ein 25 bis 30 Jahre alter Mann mit normaler Statur sein, um die 1,80 Meter groß, blond, mit heller Haut und Drei-Tage-Bart. Die Aussagen zu seiner Bekleidung gehen auseinander. Die Staatsanwaltschaft geht zurzeit von versuchtem Mord aus, weil der Täter die drei Frauen heimtückisch angegriffen habe, erklärte Justizsprecherin Antje Gabriels-Gorsolke.

Mit zahlreichen Einsatzkräften fahndeten die Beamten auch am Vormittag nach dem Mann. Im Stadtteil St. Johannis seien zahlreiche uniformierte Kräfte und auch Zivilbeamte unterwegs. In der Nacht waren auch ein Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz. Trotz unterschiedlicher Aussagen der Frauen kurz nach den Attacken geht die Polizei dem Sprecher zufolge von einem Täter aus. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es weiter nicht.

Nürnberg: Frauen mussten notoperiert werden

Das war passiert: Gegen 19.20 Uhr kam ein Mann einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegen und stach ihr in den Oberkörper. Sie wurde in einem Klinikum notoperiert. Gegen 22.45 Uhr stach ein Mann nur wenige Straßen weiter unvermittelt auf eine 26-Jährige ein, die gerade nach Hause lief. Kurz darauf stach ein Mann auf eine 34-Jährige ein. Die beiden letzteren Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden ebenfalls notoperiert.

