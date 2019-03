Tunis

Der mysteriöse Tod von elf Säuglingen in einer Klinik hat in Tunesien Entsetzen ausgelöst. Gesundheitsminister Abderraouf Cherif erklärte seinen Rücktritt, wie die staatliche tunesische Nachrichtenagentur TAP am Samstagabend meldete. Die Regierung ordnete eine Ermittlung an, um die Ursache der Todesfälle zu klären. Auch die Staatsanwaltschaft kündigte Untersuchungen an.

In einem Krankenhaus der Hauptstadt Tunis starben auf der Geburtsstation Ende vergangener Woche elf Säuglinge in weniger als 48 Stunden. Das Gesundheitsministerium versprach schnelle Präventivmaßnahmen, um weitere Todesfälle zu verhindern. TAP meldete unter Berufung auf das Gesundheitsministerium, wahrscheinlich hätten Blutinfektionen zum Tod der Babys geführt.

Bereits im Februar hatte es in zwei anderen tunesischen Kliniken Todesfälle unter Kindern gegeben. In Medien war damals die Rede von Masern. Das nordafrikanische Land steckt seit Jahren in einer Wirtschaftskrise, unter der auch die Gesundheitsversorgung leidet. Unter anderem fehlt es an Ärzten, da viele Fachleute auswandern.

Von RND/dpa