Ein elfjähriger Junge aus Elzach bei Freiburg wollte sich am frühen Freitagmorgen mit dem Auto seiner Mutter davon machen und fiel mitsamt Wagen drei Meter in die Tiefe, meldet die Polizei. Das Auto war auf einem umzäunten Stellplatz auf einer Garage abgestellt, als der angeschnallte Junge den Wagen anließ. Dadurch bewegte sich das Auto wohl, durchbrach den Metallzaun und fiel in den Garten hinunter.

Ein Nachbar wurde auf Geräusche aufmerksam und sah mit einem Blick aus dem Fenster, dass das Auto in den Garten gestürzt war. Er rief die Polizei. Die Beamten fanden den Jungen leicht verletzt vor, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie das Kind an die Autoschlüssel kam, ist noch unklar.

