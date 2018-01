Ellen Page heiratet ihre Freundin Emma Portner

Los Angeles. Die kanadische Schauspielerin Ellen Page (30) hat ihre Partnerin Emma Portner (22) geheiratet. Page und die ebenfalls aus Kanada stammende Tänzerin und Choreografin posteten am Mittwoch auf ihren Instagram-Seiten ein Foto von ihren Händen mit Hochzeitsringen. „Kann es nicht glauben, dass ich diese außergewöhnliche Frau nun meine Ehefrau nennen kann“, schrieb Page zu dem Foto. „Ich liebe dich“, fügte Portner auf ihrem Account dazu.

Page hatte im Februar 2014 bei einer Konferenz der „Human Rights Campaign“ in einer emotionalen Rede erklärt, lesbisch zu sein. In dem Drama „Freeheld – Jede Liebe ist gleich“ spielt sie eine Frau, die mit ihrer Partnerin für die rechtliche Gleichstellung eingetragener Partnerschaften kämpft. Page erlangte mit dem Film „Juno“ als jugendliche Schwangere 2007 internationale Berühmtheit. Für diese Rolle wurde sie für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Erst im November berichtete Page in einem sehr persönlichen Facebook-Eintrag über Homophobie und Sexismus in Hollywood. Sie selbst sei als 18-Jährige von Regisseur Brett Ratner am Filmset zu „X-Men“ öffentlich und aggressiv als Lesbe geoutet worden.

