Eminem rappt in neuem Video gegen Trump

Miami. Auch mit 44 Jahren nimmt Rapper Eminem kein Blatt vor den Mund. Sein neustes, wütendes Verbalkunststück „The Storm“ richtet sich gegen US-Präsident Donald Trump. „Was wir jetzt im Office haben ist ein Kamikaze, der wahrscheinlich einen nuklearen Holocaust verursachen wird“, rappt Eminem in dem Video, das anlässlich für die BET Hiphop Awards in Miami produziert wurde.

Das A-Capella-Video entstand in Eminems Heimatstadt Detroit. Viereinhalb Minuten lang teilt der Künstler aus, rappt ganz ohne Beats über Trumps Einwanderungsgesetz, Korruption, Waffengewalt, Umweltskandale und wünscht sich Barack Obama zurück ins Oval Office.

„All diese furchtbaren Tragödien - und er ist gelangweilt und löst lieber einen Twitter-Streit mit den Packers aus“, heißt es. Damit bezieht sich Eminem auf den Twitter-Streit des US-Präsidenten über den antirassistischen Protest zahlreicher US-Sportler wie dem Footballteam Green Bay Packers.

Auf Twitter wurde das Diss-Video bereits über 70.000 Mal geteilt. Rap-Größen wie P.Diddy oder Snoop Dogg reagierten auf „The Storm“ und gratulierten dem Künstler zu seinem ehrlichen Rap.

.@Eminem killed this shit!!! Fuck that! This is for Collin ball up a fist!!! ✊🏿 pic.twitter.com/RF4jQ4LN2z