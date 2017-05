Offenbach. Nach dem kühlen Start in den Mai passt sich das Wetter in den kommenden Tagen langsam wieder der Jahreszeit an. Angesichts der erwarteten Niederschläge sprachen die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Mittwoch von einem „frühsommerlichen Charakter“. Warme Luft aus dem Mittelmeerraum sorgt demnach in den kommenden Tagen für steigende Temperaturen, aber auch für Schauer und vereinzelte Gewitter.

Am Donnerstag bleibt es bei Werten zwischen 16 Grad in Vorpommern und 22 Grad im Südwesten zunächst trocken. Im Laufe des Tages breiten sich nach Einschätzung der DWD-Meteorologen Wolken aus, dann kann es im Südwesten ausgiebig regnen. In der Nacht zum Freitag verdichten sich die Wolken über dem ganzen Land. Nur im äußersten Nordosten ist nachts noch Bodenfrost möglich.

Samstag bis zu 23 Grad

Je näher das Wochenende rückt, desto höher das Regenrisiko: Am Freitag sind nach DWD-Informationen auch kräftige Gewitter möglich. Nordöstlich der Elbe könnte es sonniger und trocken bleiben. In einigen Gegenden werden Werte von bis zu 22 Grad erwartet.

Auch für das Wochenende rechnen die DWD-Meteorologen mit Schauern, Gewittern und gebietsweise stürmischem Wind. Die Temperaturen erreichen am Samstag voraussichtlich 16 bis 23 Grad.

Von RND/dpa