Christchurch. In Neuseeland hat sich ein starkes Erdbeben ereignet. Der Erdstoß auf der Südinsel nahe der Stadt Christchurch in der Nacht zum Montag hatte eine Stärke von 7,8, teilte das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam mit. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,4 an.

Den Experten zufolge ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 10 Kilometern, das Zentrum lag demnach nördlich von Christchurch. Berichte über Schäden und Verletzte gibt es bislang nicht. Augenzeugen berichten, wie die Menschen in Panik auf die Straßen gerannt sind. „Wir haben geschlafen. Plötzlich wackelte das ganze Haus. Es dauerte und dauerte und es fühlte sich an, als ob es noch stärker werden könnte“, berichtet eine Augenzeugin. In der Hauptstadt Wellington warnten Sirenen die Bevölkerung.

Erdbeben in Neuseeland. Quelle: dpa

In Hamilton (Nordinsel) gab es für Wayne Timmo ein unsanftes Erwachen, als die Küchenmarkise gegen das Fenster schlug. „Das Wasser im Swimming Pool des Nachbarn schwappte hin und her und die vom Erdbeben geweckten Leute liefen auf die Straße“, sagte er. Die Reporterin Rachel Thomas berichtete „stuff.co“ aus Hataitai am Stadtrand von Wellington, sie und ihre Mitbewohner seien vom Ächzen des Daches geweckt worden. „Unser Nymphensittich fiel von seiner Stange. Wir drei drängen uns im Morgenmantel unter dem Küchentisch mit einem zitternden Vogel zwischen uns.“

Eine Polizeisprecherin in Christchurch, der bedeutendste Stadt der Südinsel Neuseelands, sagte, bis auf ein Loch in einer Straße seien noch keine Schäden gemeldet worden. „Seien Sie nur vorsichtig auf den Straßen wegen möglicher Schäden“, sagte sie.

Autofahrer wurden über Infotafeln auf den Highways über die Tsunami-Gefahr informiert. Quelle: Twitter

Bereits 2011 war die Region von einem schweren Beben betroffen (Stärke 6,3). Damals starben nach offiziellen Angaben 185 Menschen, Tausende wurden verletzt. Viele Gebäude wurden komplett zerstört oder schwer beschädigt.

In Neuseeland sind Erdbeben keine Seltenheit. Der Inselstaat liegt auf dem pazifischen Feuerring, wo mehrere Kontinentalplatten zusammentreffen. In dem Gebiet ereignen sich jährlich bis zu 15.000 Erdstöße.

Von RND/cab