Kopenhagen

Der wegen Mordes an einer Journalistin in einem U-Boot verurteilte Peter Madsen will nicht länger vor Gericht für eine mildere Strafe streiten. Das sagte Betina Hald Engmark, die Anwältin des dänischen Erfinders, am Montag dem Fernsehsender TV2. Der zu lebenslanger Haft verurteilte 47-Jährige wolle keinen Gerichtssaal mehr von innen sehen.

Ende September war Madsen vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, die zeitlich unbegrenzte lebenslange Haft in eine begrenzte Strafe umzuwandeln. Er hatte laut Gericht im Sommer 2017 die schwedische Journalistin Kim Wall in einem selbstgebauten U-Boot gefoltert, getötet und zerstückelt über Bord geworfen. Das Gericht ging von einem sexuellen Motiv aus. Den Schuldspruch selbst hatte Madsen akzeptiert, nicht aber die Höhe der Strafe.

Von RND/dpa