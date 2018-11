Wittenburg

Zwei Tage nach dem Mord an einem Rentner in Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern) hat die Obduktion die Todesursache bestätigt. Der 85-Jährige starb an einer tiefen Halsschnittwunde durch einen scharfen Gegenstand, wie ein größeres Messer, sagte die Schweriner Oberstaatsanwältin Claudia Lange am Montag in Schwerin. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden. Der Tatverdächtige, ein 20-jähriger Afghane, habe sich auch noch nicht zu der Tat geäußert. Das Motiv sei noch unklar.

Der abgelehnte Asylbewerber aus Sachsen, der eine Duldung bis Ende Januar hat, sitzt in der Jugendanstalt Neustrelitz in Untersuchungshaft. Er war wenige Stunden nach der Tat festgenommen worden. Der junge Mann war nach bisherigem Ermittlungsstand von der Tochter des Opfers, die im Raum Zwickau in der Flüchtlingshilfe tätig ist, für Hilfsarbeiten am Haus des Rentners nach Wittenburg geschickt worden. Er war demnach am Vorabend der Tat dort eingetroffen.

Bürgermeisterin warnt vor Instrumentalisierung nach Mord an Rentner

In der Stadt Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist die Trauer groß. Der Rentner war ein engagierter Bürger. „Die Tat ist für uns unfassbar, der 85-Jährige hatte sich unter anderem stark beim Förderkreis Mühle eingebracht“, sagte Bürgermeisterin Margret Seemann (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Betroffenheit in der Stadt sei sehr groß. Der Mann habe nach dem Tod seiner Frau vor wenigen Jahren allein gelebt und sei bei ihrem letzten Besuch zwar körperlich eingeschränkt, aber geistig fit gewesen.

Seemann warnte davor, den Vorfall für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Als Beispiel führte sie mehrere Aufrufe zu Mahnwachen via Internet seitens der rechtsextremen NPD und der AfD an. „Ich hoffe, dass sich die Bürger gegen solche Versuche zur Wehr setzen“, sagte die SPD-Politikerin.

Die AfD-Landtagsfraktion forderte, dass sich der Innenausschuss mit den Fall beschäftigen soll. Der Fall sei brisant, sagte der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer.

Von RND/dpa