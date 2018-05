Cleveland

In den USA hat am Mittwoch das zweite Passagierflugzeug der amerikanischen Fluggesellschaft Southwest Airlines innerhalb von zwei Wochen außerplanmäßig landen müssen. Das Flugzeug sei auf dem Weg von Chicago nach Newark gewesen, als sich die Piloten wegen eines Risses in einem Kabinenfenster zu einer Landung in Cleveland für eine technische Überprüfung entschieden hätten, teilte Southwest-Sprecherin Brandy King mit.

Niemand sei verletzt worden und es habe keinen Druckabfall gegeben, der den Einsatz von Sauerstoffmasken ausgelöst hätte. Die Fluggesellschaft helfe den 76 Passagieren bei der Weiterreise. Einige Passagiere veröffentlichten auf sozialen Medien Fotos von dem kaputten Fenster, das einen großen Riss zeigte.

Vor zwei Wochen war eine Southwest-Flugzeug in Philadelphia notgelandet, nachdem nach einer Triebwerksexplosion ein Trümmerteil ein Fenster durchschlagen hatte. Eine Passagierin wurde teilweise hinausgesogen und starb an ihren Verletzungen.

Selfie mit dramatischer Botschaft: Passagier Marty Martinez (vorn links) fotografierte sich und die entsetzten Gesichter seiner Mitreisenden an Bord von Flug 1380. Quelle: AP/Martinez

Die US-Luftfahrtbehörde verschärfte daraufhin ihre Vorschriften zu zusätzlichen Kontrollen von Flugzeugtriebwerken. Die Rotorenblätter bei sämtlichen Triebwerken des Typs CFM56-7B, mit denen auch die Boeing der Fluggesellschaft Southwest ausgestattet war, sollen einer Ultraschallüberprüfung unterzogen werden, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Starts und Landungen erreicht haben. Schaufelblätter, die die Kontrolle nicht überstünden, müssten ausgetauscht werden, hieß es.

Von RND/dpa/sag