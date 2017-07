Erste Bilder der Clooney-Zwillinge aufgetaucht

New York. Das französische Magazin „Voici“ hat am Freitag Bilder von Clooney, seiner Frau, der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, und ihren Zwillingen Ella und Alexander veröffentlicht. US-Schauspieler George Clooney hat angekündigt, rechtlich gegen Paparazzi-Bilder seiner Familie vorzugehen. Die Sicherheit seiner Kinder verlange das, sagte Clooney.

Die Fotografen seien über den Zaun des Anwesens in Italien und auf einen Baum geklettert, um Fotos der Kinder zu machen, so Clooney. Das Magazin warb damit, dass es die ersten veröffentlichten Bilder der am 6. Juni dieses Jahres geborenen Zwillinge seien. Er werde gegen das Magazin, die Fotografen und deren Fotoagentur rechtlich vorgehen, so Clooney.

„Voici“ rechtfertigt sich für die Bilder

Die Bilder gefährdeten niemanden, sagte „Voici“ gegenüber „E!News“. Es handele sich um eine öffentliche Nachfrage. Die beiden seien stets öffentliche Personen gewesen, hieß es weiter. „Die Leute lieben George und verfolgen seine Geschichte seit Jahren.“

Das Paar hatte sich im April 2014 verlobt. Fünf Monate später heirateten die beiden in Venedig. Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass die Clooneys Zwillinge erwarten. Schauspielkollege Matt Damon hatte das doppelte Babyglück in einer Fernsehshow ausgeplaudert.

Von RND/ap/are