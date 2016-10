Oberwiesenthal. „Für so etwas wie eine Schneedecke hat es allerdings noch nicht gereicht“, sagte DWD-Meteorologe Jens Oehmichen am Mittwoch. Wiesen und Büsche hätten lediglich weiße Ränder bekommen. Bei Temperaturen um 0 Grad sei dies auch nicht anders zu erwarten gewesen.

Eisiger Wind und Schneeschauer

Bei eisigem Wind, Graupel und Schneeschauer war es am Mittwoch sehr ungemütlich auf Sachsens höchsten Berg.

In der Nacht zum Donnerstag könnte zunächst etwas mehr Schnee auf dem Fichtelberg fallen, da ergiebige Niederschläge im Erzgebirge erwartet würden. In Lauf der Nacht würden die Temperaturen aber um bis zu 2 Grad steigen, so dass auch auf dem Fichtelberg der Schnee in Regen übergeht.

Von RND/dpa