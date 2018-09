London

Für die britischen Royals ist 2018 das Jahr der Hochzeiten: Erst gaben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai in einer traumhaften Zeremonie das Ja-Wort, im Oktober steht die pompöse Trauung von Prinzessin Eugenie und ihrem Verlobten Jack Brooksbank an. Im eher kleinen Kreis heiratet am Wochenende Lord Ivar Mountbatten,ein Cousin der Queen, – und schreibt mit dieser Hochzeit Geschichte.

Lord Ivar Mountbatten ist der ersten in der royalen Familie, der eine gleichgeschlechtliche Ehe eingegangen ist. Genau zwei Jahre nach seinem Coming-Out trat der 55-Jährige am Sonnabend vor den Traualtar und tauschte mit seiner großen Liebe James Coyle die Ringe.

„Ich habe jemanden gefunden – es ist ein Kerl“

Es ist bereits die zweite Ehe für Mountbatten. Der Cousin der Queen war 16 Jahre lang mit seiner Frau Penny verheiratet, die beiden haben drei gemeinsame Töchter. Das Paar ließ sich 2011 scheiden, fünf Jahre später folgte das Coming out. Schon während der Ehe soll er immer wieder mit seiner Sexualität gehadert haben, wie er der „Daily Mail“ verriet. „Bevor wir geheiratet haben, hat Penny gewusst, dass mein Interesse in beide Richtungen geht“, sagte Mountbatten. „Sie war verständnisvoll und ich werde ihr immer dankbar sein.“

Der Lord und sein Ehemann hatten sich in einem Skiressort in der Schweiz kennengelernt. Seit er mit Ivar zusammen sei, sei er viel entspannter, sagt seine Ex-Frau. Auch im Freundeskreis war die neue Beziehung nie ein Problem. Alle seine Freunde akzeptierten James, so Mountbatten. „Ich habe jemanden gefunden – es ist ein Kerl“, habe Ivar ihnen damals gesagt.

Mountbatten und Coyle hatten für ihre Trauung eine Privatkapelle auf dem Landsitz der Mountbattens ausgewählt. Das denkmalgeschützte Herrenhaus ist vom 140 Hektar großen Bridwell Park umgeben. Die beiden Männer hatten ihre Samtjackets aufeinander abgestimmt, trugen beide ein weißes Einstecktuch und schwarze Fliege. Drinnen war die Kapelle mit Blumen geschmückt, ein Gospelchor sang für das frisch vermählte Paar und ihre 60 Gäste, darunter auch Mountbattens drei Töchter und seine Ex-Frau, die ihn sogar zum Altar begleitete.

Während vor 24 Jahren noch Prinzessin Margaret zu Lord Mountbattens Hochzeit mit Penny kam, war am Wochenende niemand aus der königlichen Familie bei der Trauung im Bridwell Park. Allerdings soll sein guter Freund Prinz Edward, Sohn von Queen Elizabeth II, ihm seine herzlichsten Glückwünsche zukommen lassen haben. Ebenfalls aus Termingründen sollen die Paten seiner ältesten Tochter, Graf und Gräfin von Wessex, verhindert gewesen sein. „Ihre Terminkalender sind Monate im Voraus ausgebucht. Aber sie lieben James“, so der glückliche Bräutigam zur „Daily Mail“.

Von RND/mat