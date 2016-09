Atlanta. Es geschah am Abend des 31. Januar 2015. Rettungskräfte haben die 22-jährige Bobbie Kristina, die einzige Tochter von Soulstar Whitney Houston, leblos in der Badewanne gefunden. Die Familie bangte ein halbes Jahr um ihre im Koma liegende Angehörige. Alle Gebete brachten nichts. Bobbie Kristina starb an den Folgen eines Cocktails aus Morphium, Kokain, Alkohol und weiteren rezeptpflichtigen Medikamenten. Verkraftete sie den Tod ihrer Mutter nicht oder war es ihr Freund Nick Gordon, der ihr die Todesmischung verabreichte und sie dann in der Badewanne ertränkte?

Angeklagter lässt Pflichttermine platzen

Richter T. Jackson Bedford vom Zivilgericht in Atlanta entschied nun: Der Ex-Verlobte trägt die Verantwortung für den Tod. Ob tatsächlich ein Fremdverschulden vorlag, bleibt nach wie vor unklar. Weil Gordon jedoch zwei Pflichttermine vor Gericht platzen ließ, sprach der Richter das Urteil im Sinne der Ebengemeinschaft, die den 24-Jährigen im August 2015 verklagten.

„Vor Gericht konnten wir heute endlich die lange Reise für Bobbi Kristina Browns Gerechtigkeit abschließen“, sagte der Anwalt R. David Ware, „das Gericht stimmt mit uns überein, dass Mr. Gordon juristisch für ihren Tod verantwortlich ist. Das Einzige, was es noch zu beweisen gilt, ist der Wert ihres Lebens. Das werden wir tun.“

Erben fordern 40 Millionen US-Dollar

Eine Geschworenenjury soll nun entscheiden, wie viel Schmerzensgeld Bobbi Kristinas Angehörigen zusteht. Bobbi Kristinas Erben fordern 40 Millionen US-Dollar.

Die Geschichte der Familie ist tragisch. Whitney Houston wurde am 11. Februar 2012 tot in der Badewanne ihres Hotelzimmers gefunden. Ihre Kokainsucht und ihre Herzerkrankung haben zum Tod beigetragen. Makaber: Bobbi Kristina wurde ebenfalls in der Badewanne gefunden, nachdem sie eine wilde Partynacht gefeiert hatte. Zeugen berichten von einem 30-minütigen lautstarken Streit mit ihrem damaligen Verlobten, bevor Stille herrschte.

Von RDN/Carsten Bergmann