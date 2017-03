Catania. Am Donnerstag sei es auf 2700 Metern zu einer Explosion gekommen, bei der Splitter in die Luft geschleudert worden, berichtete das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). Vier Menschen seien leicht verletzt worden. Sie seien aus Arbeitsgründen am Vulkan unterwegs gewesen.

Der höchste Vulkan Europas, der Ätna, spuckt wieder Asche und hat am Südostkrater einen Lavastrom gebildet. Hier sehen Sie Bilder davon. Zur Bildergalerie

Nach Angaben der britische BBC war ein Kamerateam von ihr auf dem Vulkan gewesen. Reporterin Rebecca Morelle berichtete auf Twitter, dass ein Lava-Strom die Explosion ausgelöst habe. Splitter von Felsbrocken seien in alle Richtungen geschleudert worden. Es habe Kopfverletzungen, Verbrennungen, Schnitte und Prellungen gegeben. Sonst gehe es ihnen aber gut, sie seien gerettet worden.

Die jüngste Episode von Eruptionen hatte vor gut zwei Wochen begonnen. Nachdem sich die Aktivität am Vulkan zeitweise verringert hatte, intensivierte sie sich laut dem Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in den vergangenen Tagen wieder. Bislang ist der Luftverkehr am Flughafen im nahe gelegenen Catania nicht von dem Ausbruch betroffen.

Am Ätna kommt es immer wieder auch zu größeren Eruptionen, er gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Ende Mai findet ganz in der Nähe, in Taormina, der G7-Gipfel der führenden Industrienationen statt, zu dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird.

Von dpa/RND/wer